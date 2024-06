Jugendliche für gemeinsamen Joint bestraft

Vor der Mess' erwischte die Polizei zwei 18-Jährige bei einem gemeinsamen Joint. Damit verstoßen die Jugendlichen gegen das aktuelle Gesetz.

Ein gemeinsamer Joint von zwei 18-Jährigen zeigt, wie lückenhaft die aktuelle Gesetzgebung rund um den Cannabiskonsum ist: Wie die Polizei berichtet, beobachtete sie die Jugendlichen am Donnerstagabend beim gemeinsamen Cannabisrauchen vor der Mess'. Da aber zwar der Cannabiskonsum legalisiert wurde, nicht aber die Weitergabe der Droge, handelt es sich beim Teilen von Joints um eine Straftat, der entsprechend geahndet wird. So auch in diesem Fall. (AZ)