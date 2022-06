Nördlingen

Jugendliche in Nördlingen beim Anzünden von Reifen erwischt

Jugendliche haben in Nördlingen am Sonntagmorgen Reifen angezündet. Die Feuerwehr Nördlingen war im Einsatz.

Drei Jugendliche setzen Altreifen am Sonntagmorgen in einem Container in Brand. Die Polizei entdeckt die 15- und 16-Jährigen noch vor Ort.

In Nördlingen sind drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren dabei erwischt worden, wie sie Altreifen in einem Container angezündet haben. Der Vorfall soll sich laut Polizei am Sonntag in den frühen Morgenstunden abgespielt haben. Der Container stand auf dem Gelände eines Autohauses. Die Polizei griff die Jugendlichen noch vor Ort auf. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (AZ)

