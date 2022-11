"Sinnlose Verwüstung" in Nördlingen: Weitere Fälle werden bekannt

Die Polizei sucht nach Jugendlichen, die am Mittwoch in Nördlingen randaliert haben. Nun melden Betroffene weitere beschädigte Autos und eine zerbrochene Glasscheibe.

Jugendliche haben am Mittwochabend in der Nördlinger Innenstadt randaliert. Inzwischen sind weitere Sachbeschädigungen bekannt geworden. Nach Angaben der Polizei haben die Unbekannten "eine Spur der sinnlosen Verwüstung im Stadtgebiet hinterlassen". Mehrere Anzeigen gingen bei der Nördlinger Polizei bislang ein, wobei vier Fahrzeuge an unterschiedlichen Orten beschädigt wurden. Im Josef-Haas-Weg wurden gleich zwei Autos angegangen, weitere Tatorte waren An der Bergermauer und in der Maria-Penn-Straße. In der Eisengasse wurde die Glasscheibe einer Eingangstüre Angriffsziel der mutwilligen Beschädigungen.

Jugendliche beschädigen in Nördlingen fremdes Eigentum

Am Donnerstag wurde erstmals über die Vandalismus-Fälle berichtet. In der Straße Am Reißturm traten mutmaßlich Jugendliche gegen Werbeaufsteller und warfen diese um. In der Bürgermeister-Reiger-Straße wurden die Täter dabei beobachtet, wie sie grundlos gegen den Scheinwerfer eines geparkten Pkw Skoda traten. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Die Jugendlichen konnten nach Angaben der Polizei noch immer nicht gestellt werden, allerdings werden aufgrund der Personenbeschreibung zwei Personen im Alter von 16 Jahren verdächtigt. Die Polizei Nördlingen bittet um weitere Hinweise zu den Tätern und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)