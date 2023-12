Jugendliche stehlen in Drogeriemarkt

Am Freitagabend werden vier Jugendliche dabei beobachtet, wie sie Parfums in einem Nördlinger Drogeriemarkt entwenden. Sie erwartet nun eine Anzeige.

Vier Jugendliche sind am Freitagabend um etwa 18.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in Nördlingen beim Stehlen von Parfums beobachtet und daraufhin angesprochen worden. Die Polizei wurde verständigt.

Dem Polizeibericht zufolge erhalten die Jugendlichen nun eine Anzeige sowie ein Hausverbot. (AZ)