Jugendliche stehlen in Nördlingen Zigaretten

Nachdem zwei Minderjährige in Nördlingen beim Stehlen von Zigaretten erwischt werden, flüchten die beiden. Sie können aber ausfindig gemacht werden.

Ein 13- und ein 15-Jähriger haben am Montagabend versucht, in einem Supermarkt in Nördlingen Zigaretten zu stehlen. Nachdem die beiden Schachteln eingesteckt hatten, verließen sie das Geschäft. Als daraufhin ein Angestellter die Jugendlichen ansprach, flüchteten die beiden. Nach Angaben der Polizei konnten die bekannten Minderjährigen aber kurz darauf gestellt werden. Nachdem Anzeigen aufgenommen wurden, seien die beiden ihren Eltern übergeben worden. (AZ)