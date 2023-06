Jugendliche werfen am Baldinger Tor Fahrrad in die Eger

Eine Person sieht, wie drei junge Menschen ein Rad in die Eger in Nördlingen werfen. Die Polizei findet die Drei aber nicht mehr.

Drei Jugendliche sollen nach Angaben eines Zeugen am Samstagabend gegen 21 Uhr ein Fahrrad von der Brücke am Baldinger Tor in die Eger geworfen haben, wie es im Polizeibericht heißt. Die Jugendlichen konnten von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Bislang konnte nicht geklärt werden, ob das Rad der Marke Prophete entwendet oder entsorgt wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

