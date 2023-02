Jugendliche werfen Fahrrad von einer Brücke

Mehrere junge Personen entwenden ein Fahrrad in Nördlingen und fahren damit herum. Später werfen sie es von einer Brücke.

Ein Passant hat am Montag gegen 17 Uhr beobachtet, wie drei Jugendliche in der Adamstraße ein dreirädriges Fahrrad für Erwachsene entwendeten und damit herumfuhren. Einer der Jugendlichen stürzte dann mit dem Fahrrad und trat daraufhin auf das Fahrzeug ein, wie die Polizei schildert. Kurz darauf warfen die Jugendlichen das Fahrrad von der Brücke. Verletzt wurde dadurch niemand, allerdings entstand am Rad ein erheblicher Sachschaden. Der Besitzer des Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

