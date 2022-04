Jugendliche zerstören Videokameras und Schild in Nördlinger Tiefgarage

Der Fall von Anfang April beschäftigt jetzt die Polizei. Jugendliche sollen Dinge in der Tiefgarage beim Klösterle beschädigt haben. Es werden Zeugen gesucht.

Ein Fall, der sich bereits am 2. April zugetragen haben soll, beschäftigt nun die Polizei. Gegen 18.20 Uhr sollen sich an jenem Samstag Jugendliche in der Tiefgarage beim Nördlinger Klösterle aufgehalten haben. Die Polizei teilt mit, dass sie dort die Videokameras und ein Schild beschädigt haben sollen. Der Sachschaden werde auf gerade mal 50 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zu den Tätern und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)