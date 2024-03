Jugendliche zünden Rucksack an: Den hatte eine Frau auf den Schultern

Eine Passantin macht die Rentnerin in Nördlingen auf den qualmenden Rucksack aufmerksam. Die Polizei sucht jetzt nach den beiden jungen Tätern.

Zwei Jugendliche sollen am Mittwochabend den Rucksack einer Rentnerin angezündet haben, während die Frau ihn auf dem Rücken trug. Die Polizei berichtet, dass die Rentnerin gegen 20.50 Uhr die Höhnbrücke überquerte. Dabei wurde sie von zwei dunkel gekleideten Jugendlichen, die circa zwölf bis 14 Jahre alt waren, angesprochen. Die Frau ließ sich aber auf kein Gespräch ein und lief weiter. Eine Passantin bemerkte unmittelbar danach, dass der Rucksack der Rentnerin qualmte. Eines der beiden Kinder zündete ihn offenbar an, so die Polizei.

Am Rucksack und an der Jacke entstanden Brandlöcher, der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Die Frau blieb zum Glück unverletzt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu den beiden Kindern und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen.