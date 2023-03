Jugendlicher bedroht 26-Jährige in Nördlingen

Zwei Jugendliche geraten in Streit. Als eine 26-Jährige sie bittet, leiser zu sein, wird ein 17-Jähriger ausfällig.

Ein 17-Jähriger hat am Samstagnachmittag eine 26 Jahre alte Frau bedroht und beleidigt. Laut Polizeibericht kam es in Nördlingen zunächst zu einem Streit zwischen dem Jugendlichen und seiner Bekannten. Die 26-Jährige forderte die beiden auf, etwas leiser zu sein. Daraufhin wurde der 17-Jährige ausfällig. Zudem warf er eine Bierflasche in die Richtung der Frau, traf sie jedoch nicht. Der 17-Jährige hatte ein Promille Alkohol im Blut, es wurde eine Anzeige aufgenommen.