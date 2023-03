Jugendlicher in Nördlingen auf unversichertem E-Scooter unterwegs

Die Polizei kontrolliert einen 16-Jährigen auf einem E-Scooter. Weil das Gefährt nicht versichert ist, erhält der junge Mann eine Strafanzeige.

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Sonntagmorgen von der Polizei kontrolliert worden. Laut Polizeibericht kam es bei der Kontrolle in der Löpsinger Straße in Nördlingen zu der Feststellung, dass der E-Scooter nicht versichert war. Das Weiterfahren des Jugendlichen wurde unterbunden und er erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch