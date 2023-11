Jugendlicher stürzt in Nördlingen bei Fahrt mit Hoverboard

Die Geräte mit Elektroantrieb sind ohne Fahrerlaubnis verboten – bei dem Unfall in Nördlingen gerät das Hoverboard auf die Fahrbahn.

Ein 13-Jähriger ist am Dienstag in Nördlingen von seinem Hoverboard gestürzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Jugendliche am Abend auf dem Fuß- und Radweg der Nürnberger Straße stadtauswärts. Aufgrund der Nässe rutschte er von dem Hoverboard und stürzte. Dabei blieb der Jugendliche unverletzt, das Hoverboard geriet jedoch über den Grünstreifen auf die Fahrbahn.

Zwei Autofahrer, die zu dem Zeitpunkt stadtauswärts fuhren, konnten nicht mehr ausweichen und überfuhren das Hoverboard. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen konnte vor Ort nicht geklärt werden. Problematisch ist laut Polizei, dass das Hoverboard keine allgemeine Betriebserlaubnis für den Straßenverkehr hatte. Der Jugendliche hätte eine Fahrerlaubnis zum Führen des Fahrzeugs gebraucht. (AZ)

