Nördlingen

vor 34 Min.

Junge Frau rastet zweimal aus und beißt einen Polizisten

Plus Eine 22-Jährige sorgt 2022 gleich mehrfach für Aufsehen: Sie greift eine Frau in einer Diskothek an und will bei einer Durchsuchung ihr Handy nicht abgeben.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Jugendrichter Andreas Krug kann es nicht fassen, ringt mehrfach nach Worten: "Es ist kaum zu glauben, wie man so abdrehen kann", sagt er und sucht nach Erklärungen. Bei der Angeklagten findet er sie nicht, sie war noch nie straffällig. Krug hakt nach: "Es ist nichts gewesen, und Sie rasten derart aus?" Gleich mehrere Gründe hat eine 22-Jährige für Krugs Unverständnis geliefert: Erst attackierte sie eine Diskothekenbesucherin in Nördlingen, dann biss sie Monate später zu. Da nämlich durchsuchte die Polizei ihre Wohnung und ein Kripo-Beamter bekam ihre Zähne zu spüren. Was war passiert?

Die Angeklagte selbst kann das nicht im Detail beantworten, jedenfalls nicht für den Disco-Abend – sie hat Erinnerungslücken. Mehrfach griff die Angeklagte eine heute 21-Jährige in Nördlingen an, soll sie an den Haaren gezogen und sie ins Gesicht geschlagen haben. Sie wisse noch, dass es zu einem Streit gekommen sei, so die 22-Jährige: "Es sind Beleidigungen gefallen, ich traue mir zu, dass an den Haaren gezogen wurde." Aber Schläge? Davon weiß sie nichts. Warum genau sie ausgerastet ist, kann sie dem Richter nicht beantworten: "Das letzte Jahr war keine vorteilhafte Zeit für mich. Ich will es ungern auf jemanden schieben, es waren meine Handlungen. Ich war in einem falschen Umfeld." Sie habe sich psychologische Hilfe gesucht, war bei der Suchtberatung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen