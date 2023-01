Junge Leute informieren sich auf der ersten Sozial-Berufsmesse in Nördlingen

An der Fachakademie Maria Stern in Nördlingen gibt es erstmals eine Sozial-Berufsmesse. Einen Tag lang sammeln Interessierte Informationen über soziale Berufe.

Ein Vortrag über die Verdienstmöglichkeiten an Kindertagesstätten, in Gesprächen mit Experten mit so manchem Vorurteil in sozialen Berufen aufräumen und Informationen zu Berufsbildern erhalten – all das und viel mehr war bei der ersten Sozial-Berufsmesse in Nördlingen am Dienstag geboten. Die Fachakademie veranstaltete dieses Angebot erstmals im Bildungszentrum Maria Stern, gemeinsam mit der Liselotte-Nold-Schule und dem Landratsamt Donau-Ries.

Michael May von der Diakoneo sagte, dass diejenigen, die kommen würden, definitiv Interesse am sozialen Beruf hätten. An gewöhnlichen Berufsmessen sei jedoch der Zulauf insgesamt größer. Es war nicht nur die erste Sozial-Berufsmesse in Nördlingen, sondern auch im Landkreis. (AZ)

