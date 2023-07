Nördlingen

vor 16 Min.

Junge Männer brechen in Kleingartenanlage ein

In der Kleingartenanlage am Nähermemminger Weg schlugen in der Nacht zwei junge Männer die Scheibe einer Parzelle ein. Sie hielten sich wiederrechtlich im Gartenhaus auf.

Aus einer Parzelle in der Kleingartenanlage am Nähermemminger Weg sind der Polizei in der Nacht gegen 3.30 Uhr verdächtige Geräusche gemeldet worden. Vor Ort konnten dem Polizeibericht zufolge zwei Personen angetroffen werden, die sich dort offensichtlich wiederrechtlich aufhielten und eine Scheibe eingeschlagen hatten. Einer der beiden jungen Männer soll psychisch auffällig gewesen sein, sprach von Suizid und hatte sich mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und diese auch im Gartenhaus verteilt. Der Mann wurde daraufhin einer "erforderlichen psychiatrischen Behandlung" zugeführt. (AZ)

