Junger Mann schlägt mit der Faust auf Motorhaube

Der Unbekannte ist sichtlich betrunken, als er in der Nördlinger Altstadt randaliert. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein junger, sichtlich betrunkener Mann ist am Samstag, gegen 6.50 Uhr, dabei beobachtet worden, wie er in der Judengasse in der Nördlinger Altstadt zwei Autos beschädigte. Bei einem Pkw schlug er den linken Außenspiegel ab, bei einem weiteren schlug er auf die Motorhaube, wodurch eine Delle entstand. Der entstandene Schaden beträgt rund 1500 Euro.

Bei dem Täter handelte es sich laut Polizeibericht um einen circa 20 Jahre alten, schlanken Mann, der einen grauen Pullover mit dem Aufdruck „Eternal“ trug. Die Polizei in Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)