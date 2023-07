Junger Mann stiehlt in Nördlingen Bier und schlägt im Supermarkt um sich

Eine Angestellte eines Supermarkts beobachtet in Nördlingen, wie ein junger Mann zwei Bier stehlen will. Als sie ihn anspricht, schlägt er um sich und flieht.

Ein 23-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Nördlingen versucht, aus einem Supermarkt zwei Bier zu stehlen. Laut Angaben der Polizei beobachtete eine Angestellte des Ladens am Rübenmarkt, wie der 23-Jährige den Kassenbereich mit zwei unbezahlten Bier verlassen wollte. Die Angestellte forderte ihn auf, stehenzubleiben.

Der junge Mann ignorierte die Aufforderung, worauf er von der Angestellten festgehalten wurde. Daraufhin schlug er um sich und rannte davon. Eine Polizeistreife konnte den 23-Jährigen kurze Zeit später stellen. Die Angestellte wurde nicht verletzt, der Dieb wird angezeigt. (AZ)

