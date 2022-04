Junger Mann vergewaltigt 17-Jährige und erhält Bewährungsstrafe

Plus Weil er zu betrunken ist, bittet ein Rieser seine Ex-Freundin, auf ihn aufzupassen. Doch beim ihm zu Hause vergewaltigt er sie.

Sie hat 'Nein' gesagt. Doch ein junger Mann setzt sich darüber hinweg, hält das Mädchen fest, zwingt sie gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr. Alles habe er an diesem Tag falsch gemacht, sagt Staatsanwalt Johannes Pausch. Doch immerhin beim Prozess vor dem Jugendschöffengericht habe er das Richtige getan.