Junger Mann verweigert Drogentest bei Polizeikontrolle in Nördlingen

Bei einer Polizeikontrolle in Nördlingen zeigt sich ein junger Autofahrer unkooperativ. Er muss mit einem Fahrverbot und Bußgeld rechnen.

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Nördlingen in eine Polizeikontrolle geraten. Laut Polizeibericht stellten die Beamten gegen 17.35 Uhr bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Da der Fahrer einen Schnelltest verweigerte, wurde sofort eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Der Mann muss mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (AZ)

