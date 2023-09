Junger Mann will Streit schlichten und wird selbst verletzt

Ein Pärchen gerät mitten in der Nördlinger Altstadt aneinander. Der 25-Jährige greift ein – mit schmerzhaften Folgen.

Weil er einen Streit schlichten wollte, ist ein junger Mann in Nördlingen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, gerieten ein 43 Jahre alter Mann und eine 41 Jahre alte Frau am Dienstag, gegen 20.30 Uhr, in der Salvatorgasse aneinander. Der 25-Jährige ging dazwischen. Dabei bekam er allerdings einen Faustschlag an den Kopf ab und wurde leicht verletzt. (AZ)