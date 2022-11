Nördlingen

Jurist aus Donauwörth übernimmt das Amt für Maßregelvollzug

Plus Regierungsdirektor Stefan Loh leitet damit künftig auch das Zentrum Bayern Familie und Soziales. Dorothea Gaudernack wechselte ins Familienministerium.

Das Amt für Maßregelvollzug und das Amt für öffentlich-rechtliche Unterbringung als Teil der Landesbehörde Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) sind zentrale Fachaufsichtsbehörden über den Maßregelvollzug und die öffentlich-rechtliche Unterbringung in Bayern. Am 2. November erhielten beide Ämter in Person von Regierungsdirektor Stefan Loh eine neue Leitung. Er trat an seinem ersten Arbeitstag die Nachfolge von Dorothea Gaudernack an, die in das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales als Referatsleiterin gewechselt war.

