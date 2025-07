Das Wetter hielt, als der Sing@Life-Gospelchor, letztmals unter der Leitung von Udo Knauer zu seinem alljährlichen Benefizkonzert unter dem Motto „Just for fun … und einen guten Zweck“ in der Nördlinger Fußgängerzone eingeladen hatte. Mit „Let`s have a good time“ startete der bei diesem Auftritt 45-köpfige Chor zu seinem gut 45-minütigen Konzert. Neben dem Laufpublikum hatte sich eine stattliche Zahl an Dauerzuhörern eingefunden, um bekannten Titeln wie „You raise me up“ oder ganz neuen Liedern, wie einer Vertonung des Bonhoeffer-Gedichtes „Nie will ich an die verzweifeln“ aus der Feder von Udo Knauer zu hören. Am Ende kann eine Summe von 345 Euro zusammen, die dem „Bayerischen Bündnis für Toleranz – Demokratie und Menschenwürde schützen“ zugutekommt.

