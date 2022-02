Nördlingen

18:00 Uhr

Kämmerer warnt: Bauprojekte kosten die Stadt Nördlingen deutlich mehr

Die historische Brücke an der Neumühle soll mit staatlichen Mitteln grundlegend saniert werden.

Plus Kämmerer Bernhard Kugler befürchtet weitere Preissteigerungen. Zusätzliche Projekte könne er nicht mehr verantworten. Was die Stadt Nördlingen angehen will.

Von Bernd Schied

In der zweiten Runde der Haushaltsberatungen für 2022 im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates ging es am Montagabend vorwiegend um Tiefbauprojekte. Darunter befinden sich einige kostspielige Vorhaben, die Stadtkämmerer Bernhard Kugler wegen der aktuellen enormen Kostensteigerungen einiges Kopfzerbrechen bereiten. Exemplarisch hierfür gilt der vorgesehene Straßenausbau „Am Hohlen Schänzle“ inklusive des „Stäpfeles“ (Aufgang von der Herlinstraße/Eselerstraße), der Kugler zufolge bis vor Kurzem noch mit einer Bruttosumme von 600.000 Euro veranschlagt war, mittlerweile aber 960.000 Euro kosten wird.

