Nördlingen

vor 17 Min.

Kalte Büros: So viel Gas hat die Stadt Nördlingen gespart

Plus Die Büros der Stadtverwaltung werden nur noch auf 19 Grad geheizt. Das sei unangenehmer als gedacht, sagt der Oberbürgermeister – und nicht gesundheitsfördernd.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Es gab viele Notfall-Szenarien, über die im Sommer nachgedacht wurde, und keine war besonders angenehm: Was tun, wenn das Gas nicht über den Winter reicht? Nun ist es auch den Nördlingerinnen und Nördlingern erspart geblieben, in ihren mit Gas beheizten Häusern zu frieren. Die Gasspeicher in Deutschland waren am Dienstag noch zu rund 80 Prozent gefüllt. In manchem Büro in der Stadtverwaltung war es in den vergangenen Monaten allerdings unangenehm kühl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

