Nördlingen

vor 51 Min.

Kammermusik im Nördlinger Eispalast mit dem Heeresmusikkorps aus Ulm

Das Heeresmusikkorps aus Ulm war in der Georgskirche zu hören.

Plus Der Heeresmusikkorps Ulm konzertiert in der St-Georgs-Kirche. Der Gewinn des Kartenverkaufs fließt unter anderem in ein Projekt auf dem Nördlinger Friedhof.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Auf Einladung des Lions Clubs Nördlingen, der sein 60-jähriges Bestehen unter anderem mit diesem Benefizkonzert begehen wollte, spielte das Heeresmusikkorps Ulm eines seiner Adventskonzerte 2022 auch in der Nördlinger Georgskirche. Hauptmann Dominik Koch, unter dessen Leitung dieses wirklich ausgezeichnete Ensemble vor ausverkauftem Haus konzertierte, bemerkte zum Schluss des Konzerts, dass man sich im Orchester sicher lange an dieses Konzert erinnern werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

