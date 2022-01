Nördlingen

vor 20 Min.

Kann dieses Häuschen in der Nördlinger Altstadt weg?

Der Besitzer eines Häuschens in der Nördlinger Altstadt würde dieses gerne abreißen. Doch es gibt Widerstand gegen diese Pläne.

Plus Im Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates geht es um ein kleines historisches Gebäude. Der Besitzer will es abreißen und hat unerwartete Fürsprecher gefunden.

Von Martina Bachmann

Wer in der Nördlinger Altstadt ein Haus erwirbt, der stellt oft fest: Er mag zwar der Eigentümer dieses Gebäudes sein, hat aber deshalb noch lange nicht das Sagen, was mit diesem im Detail geschieht. Schon eine bestimmte Fassadenfarbe kann den Vorstellungen des Denkmalschutzes widersprechen. Umso verwunderlicher erscheint daher, was mit einem kleinen Häuschen innerhalb der Stadtmauer geschehen sollte.

