Kapitalerhöhung bringt Varta rund 51 Millionen Euro

Plus Der Konzern soll sich laut Firmenspitze auf "einem guten Weg in Richtung finanzieller Stabilität befinden". Der Betriebsrat in Nördlingen ist dennoch gefragt.

Die Varta AG steckt mitten im Restrukturierungsprozess. Am Mittwoch teilt das Unternehmen mit, dass die angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen worden ist. Insgesamt wurden 2,22 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 22,85 Euro pro Stück ausgegeben. Damit beläuft sich der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung auf rund 51 Millionen Euro.

51 Millionen Euro für Geschäft mit Energiespeicher und Lithium-Ionen-Zellen

Mit dem Erlös beabsichtigt das Unternehmen, das Geschäft mit Energiespeichern auszubauen. Außerdem will Varta das Wachstum bei den großformatigen Lithium-Ionen-Zellen, die bereits an einen Kunden geliefert werden, absichern. Letztere werden unter anderem auch in Nördlingen produziert.

Markus Hackstein, Sprecher des Varta-Vorstands, wird in einer Mitteilung wie folgt zitiert: „Der Abschluss der Kapitalerhöhung zeigt, dass Varta auf einem guten Weg in Richtung finanzieller und operativer Stabilität ist. Besonders die Unterstützung unseres Hauptaktionärs, der Montana Tech Components, unterstreicht das Vertrauen in die Wachstumsperspektiven unseres Unternehmens. Mit diesem wichtigen Signal gehen wir die nun vor uns liegenden Aufgaben gut gerüstet und mit großer Zuversicht an.“

Zum Restrukturierungsprozess gehören wie berichtet auch Anpassungen in der Produktion und beim Personal. Inwieweit sich das auf die einzelnen Standorte auswirkt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Varta: Nach Ostern könnten Details über den Stellenabbau bekannt werden

Im Gespräch mit dem Nördlinger Betriebsratsvorsitzenden Thomas Kopf wird am Mittwoch deutlich, dass die Nördlinger Belegschaft bislang zwar Fragen stelle, aber noch nicht im großen Umfang verunsichert sei. Der Betriebsrat sei im wöchentlichen Austausch mit der Geschäftsleitung, das sei auch den Beschäftigten mitgeteilt worden. Ende der Woche hofft die Mitarbeitervertretung, weitere Informationen zu erhalten. Konkrete Details zur personellen Umstrukturierung sollen jedoch erst nach Ostern verkündet werden, so Kopf.

Lesen Sie dazu auch

Großprojekte liegen darüber hinaus nicht nur in Nördlingen auf Eis. Auch in Ellwangen, wo im Juni 2022 der Spatenstich für die neue Firmenzentrale stattgefunden hat, klafft eine Baugrube in der Stadt. Wie die Schwäbische Post allerdings berichtet, ruht die Baustelle dort. Die Stadt Ellwangen soll darüber hinaus die Gewerbesteuer der Stadt sieben Millionen Euro niedriger als mit 30 Millionen im Jahr 2022 angesetzt haben. Gespräche zwischen Stadt und Varta soll es weiteren Angaben zufolge nächste Woche geben. Auch in Nördlingen steht ein solches noch aus.