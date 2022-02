Kartons und Holzpalette brennen in Frickhinger Anlagen

Ein kleiner Brand ist am Mittwochabend in Nördlingen ausgebrochen. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle, dennoch sucht die Polizei Zeugen.

Einige abgelegte Kartonagen und eine Holzpalette sind am Mittwoch, kurz vor 20.30 Uhr, aus ungeklärter Ursache in den Frickhinger Anlagen in Nördlingen in Brand geraten. Das Feuer brannte nach Polizeiangaben auf einem Kiesweg und zum Glück in ausreichendem Abstand zu Bäumen und Büschen.

Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen war rasch zur Stelle und so entstand keine Gefahr für Personen, auch wurde kein Sachschaden verursacht. Dennoch sucht die Polizei Zeugen zu einer möglicherweise zündelnden Person, Hinweise an die Polizei unter Telefon 09081/29560. (AZ)