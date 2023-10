Katastrophenübung in Nördlingen: Feuerwehrauto als "Leuchtturm"

Am kommenden Freitag wird in Nördlingen der Ernstfall geprobt: Wie muss agiert werden, wenn es einen Blackout gibt?

Was tun, wenn der Strom plötzlich weg ist? Wenn kein Ladegerät mehr funktioniert, kein Computer, keine elektrische Tür, kein Bankautomat, keine Kühlung? Am kommenden Freitag wird in Nördlingen der Ernstfall geprobt, wie Oberbürgermeister David Wittner auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Für die Bürgerinnen und Bürger kann es zu verkehrlichen Beeinträchtigungen kommen, warnt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Noch im vergangenen Jahr war die Angst groß: Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine herrschte wieder Krieg in Europa, das billige Gas aus dem Osten gab es nicht mehr. In den Verwaltungsgebäuden, Schulen und Turnhallen wurden die Temperaturregler heruntergedreht. Mancher fürchtete sich auch vor einem Blackout, die letzten aktiven Kernkraftwerke wurden deshalb noch bis April weiterbetrieben. Einen Blackout gab es seither nicht.

Ein Feuerwehrauto steht auf dem Marktplatz

Dennoch will sich die Stadt Nördlingen für den Ernstfall vorbereiten, am kommenden Freitag, 20. Oktober, findet eine Katastrophenübung statt. Dafür werden sogenannte Leichtturm-Standorte im Stadtgebiet aufgebaut. Sie dienen im Notfall der Bevölkerung als zentrale Anlauf- und Informationsstellen, so eine Pressemitteilung der Stadt. Insgesamt 15 Leuchtturm-Standorte sind für das Nördlinger Stadtgebiet definiert. Einer werde auf dem Marktplatz stehen, kündigte Oberbürgermeister Wittner an: Ein Feuerwehrauto werde dort positioniert.

Man wolle bei der Übung nachvollziehen, wie die Verwaltung in solch einem Katastrophenfall kommunizieren könne: "Wir werden das Szenario einmal durchspielen." Zuletzt habe man auch die Notstromversorgung überprüft, sowohl die der Verwaltung als auch die in der Hermann-Keßler-Halle. Denn die Vierfach-Turnhalle könne im Katastrophenfall eine Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger sein, erklärt Wittner. (mit pm)