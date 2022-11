Nördlingerin Kathrin Güntert stellt ihr erstes Buch vor

Die Präsentation findet in Meyers Keller statt. Worum es in dem Werk geht und wo es erhältlich ist.

„Der Esel am Abgrund – Ein Buch über artgerechte Menschenhaltung“: Dies ist der Titel des ersten Buchs von Kathrin Güntert von KL Life Design aus Nördlingen. Sie vermittelt Menschen genau das – wie sie sich selbst artgerecht halten und darüber hinaus in lebendige Beziehungen treten können. Dabei setzt ihr Werk an der eigenen Kommunikation und Beziehung zu sich selbst an, um schließlich selbstbewusst und selbstsicher in diese mit anderen treten zu können.

Die Autorin verwirklicht mit dem Buch den Wunsch, ihren gesamten Erfahrungsschatz aus knapp zwanzigjähriger Berufserfahrung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Zudem trifft sie mit dem Inhalt laut einer Pressemitteilung den Nerv der Zeit, in dem sie konkret und prägnant aufzeigt, dass der Frieden in jedem einzelnen Menschen der größte Beitrag zum Frieden in der Welt ist. „Der Esel am Abgrund“ ist ein Wachrütteln und eine Einladung an die Leserinnen und Leser, sich ihrem Selbst liebevoll zuzuwenden und stetig weiterzuentwickeln. Besonders charakteristisch ist der durchweg charmante, leichte Schreibstil Günterts, den die Künstlerin Corinna Florian-Dischinger mit ihren kreativen und humorvollen Illustrationen einzigartig untermalt.

Zahlreiche persönliche Widmungen von Kathrin Güntert

Die Buchpräsentation in Meyers Keller war schnell ausverkauft. Sternekoch Jockl Kaiser, sein Team und das einzigartige Ambiente schufen einen außergewöhnlichen Rahmen. Kathrin Güntert hatte alle Hände voll zu tun. So schrieb sie zahlreiche persönliche Widmungen in ihre Erstauflage. Getragen wurde der Abend von ihrer einzigartigen Energie, die von den Gästen als außergewöhnlich bemerkenswert hervorgehoben wurde, so die Pressemitteilung weiter.

Das Buch ist ab sofort für 20 Euro, das dazugehörige Hörbuch für 15 Euro erhältlich. Beide Werke sind unter www.kl-lifedesign.de, www.steinmeier.net oder bei Corinni’s und im Fotohaus Hirsch in Nördlingen zu erwerben. (AZ)