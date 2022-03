Katzenhilfe Samtpfoten ruft in Nördlingen zu Kastrationspflicht auf

Weil sich auf einem Gelände in Nördlingen zahlreiche Katzen befinden, rufen die Samtpfoten-Katzenhilfe und das Tierheim zur Kastrationspflicht auf.

Zahlreiche unkastrierte und wohl herrenlose Katzen befinden sich zurzeit auf einem Gelände im Wemdinger Viertel in Nördlingen. Zwischen der Firma Hopf und dem Bürogebäude der Firma Eigner wurden deshalb bereits Wildkameras und Fallen aufgestellt, damit die Katzen die Fallen nicht gleich als solche erkennen. Hintergrund ist eine gemeinsame Aktion von der Samtpfoten-Katzenhilfe, dem Tierschutzverein und dem Tierheim.

Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sollen die Katzen nämlich eingefangen und kastriert werden, um das Leid der Vermehrung und potenzieller Krankheiten einzudämmen; als vermutlich herrenlos sind die Katzen wohl auch nicht durch Impfungen geschützt, so der Verein.

Katzenkastrationen kosten jährlich etwa 100.000 Euro

In diesem Zuge wurde bereits im vergangenen Oktober ein offener Brief an Bürgermeister Wittner, sowie die Stadt- und Landräte geschrieben, mit der Aufforderung, eine Kastrationspflicht einzuführen. Diese gebe es in Bayern lediglich in sechs Städten und Gemeinden, sagt die Erste Vorsitzende der Katzenhilfe Samtpfoten, Elke Stehle: "Eine Kastrationspflicht kostet nicht viel und wäre eine notwendige Unterstützung für uns." Die Kosten für das Einfangen der Katzen und die Kastrationen würde nämlich die Institution tragen, insgesamt müsse man laut offenem Brief pro Jahr mit 100.000 Euro rechnen.

Deshalb ruft die Samtpfoten-Katzenhilfe neben einer Kastrationspflicht auch zu Spenden auf: Geldspenden können auf das Konto mit der IBAN DE44 7225 1520 0000 3899 40 bei der Sparkasse Dillingen-Nördlingen überwiesen, Sachspenden an die Kaiserwiese 1 in 86720 Nördlingen gebracht werden.