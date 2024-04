Katzenprodukte im Wert von 1800 Euro gestohlen

In Nördlingen packen zwei Personen diverse Produkte in einen Rucksack. Eine Kamera filmt den Diebstahl, dennoch sucht die Polizei Zeugen.

Ein Fall von Ladendiebstahl hat sich am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr sich in einem Geschäft für Tierbedarf in der Hofer Straße in Nördlingen ereignet. Zwei bislang unbekannte Täter nahmen laut Polizeibericht einen Rucksack aus dem Verkaufsraum und füllten diesen mit mehreren Schermaschinen und Katzenprodukten im Gesamtwert von über 1800 Euro. Den Rucksack deponierten sie am Ausgang. In einem unbeobachteten Moment hätten die Personen das Geschäft verlassen und hierbei besagten Rucksack mitgenommen.

Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf, weshalb entsprechende Ermittlungsansätze vorhanden seien. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)