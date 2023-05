Kaufmannszug weckt Erinnerungen an Nördlingen als bedeutender Handelsstandort

45 Pferde, 20 Fuhrwerke, Händler, Kaufleute und Pilger machen an Pfingstmontag Halt in Nördlingen. OB David Wittner freut sich auf den Kaufmannszug.

Ein Tross aus rund 20 historischen Fuhrwerken mit etwa 45 Pferden, vielen Kaufleuten, Händlern, Fuhrleuten, Pilgern, Knechten, Mägden, Soldaten, Trommlern und Reisenden wird am Pfingsmontag, 29. Mai, ab 16 Uhr in Nördlingen erwartet. Dann macht der historische „Kaufmannszug“, der zwei Wochen lang den alten Handelsweg von Augsburg nach Seligenstadt bereist, vor dem Nördlinger Rathaus Station.

Kaufmannszug hält 2023 wieder in Nördlingen

„Wir freuen uns sehr, dass der Kaufmannszug nach Nördlingen kommt und damit an die Geschichte unserer Stadt als bedeutender Handelsstandort im Mittelalter erinnert“, sagt Oberbürgermeister David Wittner einer Mitteilung zufolge. In der Riesmetropole laufen dann bereits die Vorbereitungen für die Nördlinger Mess' vom 10. bis 19. Juni auf dem Festplatz Kaiserwiese, deren Tradition bis ins Jahr 1219 zurückreicht. Um den Kaufmannszug gebührend empfangen zu können, werden Marktplatz und Karl-Schlierf-Platz am Montag zwischen 16 und 20 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein.

Der Kaufmannszug aus Seligenstadt bricht am Samstag, 27. Mai, um 9.30 Uhr in Augsburg am Hubertusplatz auf. Die Etappenziele werden dann jeweils am späten Nachmittag erreicht. Aktuelle Informationen werden während des Kaufmannszuges täglich auf der Internetseite www.kaufmannszug.com präsentiert. (AZ)