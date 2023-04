„Keep on Going“: Ein Film-Kunst-Projekt wird im Ries-Theater gezeigt

Die Videokünstlerin Veronika Dünßer-Yagci zeigt im eindrucksvollen Dokumentarfilm „Keep on Going – Menschenwürde“, wie das Thema weltweit behandelt wird.

Was in Deutschland als in aller Regel als selbstverständlich angesehen wird, ist beileibe nicht überall verbreitet, der Artikel 1 des Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie mit der Menschenwürde in viel zu vielen anderen Ländern der Welt umgegangen wird, das zeigt die Kemptener Videokünstlerin Veronika Dünßer-Yagci am Mittwoch, 19. April, um 19 Uhr, in ihrem eindrucksvollen Dokumentarfilm „Keep on Going - Menschenwürde“ im Nördlinger Ries-Theater.

"Keep on Going": Film über die Menschenwürde in Nördlingen zu sehen

In Zusammenarbeit mit Marion Böhm-Dannhorn hat sie einen Filmabend konzipiert, den sie mit Frauen und Männern aus Syrien, Irak und Afghanistan gedreht hat, die alle (ab 2015) ins Allgäu gekommen sind. Das Thema Menschenwürde und deren Lebenssituation und vor allem ihre ganz persönliche Sicht stehen im Mittelpunkt der filmischen Auseinandersetzung. Auch drei externe Filmemacher, die noch in Syrien und dem Irak leben, haben sich mit Filmsequenzen beteiligt. Zwischen den intensiven Einzelinterviews sind auch Szenen an der Oberstdorfer Skiflugschanze und auch einem Industriedenkmal, dem Reglerhaus in Kempten, mit kurzen performativen Szenen zu sehen.

Seit mehreren Jahren beschäftigt sich die Videokünstlerin mit dem Thema Menschenwürde (künstlerisch, psychologisch, philosophisch) und sieht es als wichtig an, die Relevanz des Menschenrechts, der Menschenwürde, sowie die Feinheiten im Alltag zu thematisieren und zu hinterfragen. Der Film besteht aus Interviews und Filmsequenzen, die zunächst unkommentiert, hintereinander geschnitten sind. Der Reiz der filmischen Performance an diesen Abend im Ries-Theater wird sein, dass es vor und nach der Präsentation einen öffentlichen Diskurs über die Thematik geben wird.

Sowohl die Künstlerin selbst, als auch Betroffene werden sich zu ihren persönlichen Erlebnissen in diesen Zusammenhang äußern. Zudem bieten Filmemacher, die in Syrien und dem Irak leben, sowie eine Flüchtlingsbetreuerin aus Kempten mit ihren Gedanken, Statements und Filmsequenzen mehrdimensionale Sichtachsen.

Musiker Rupert Volz entwickelte für den Film futuristische Musik

Der Musiker Rupert Volz hat für den Film futuristische Minimalmusik entwickelt. Sie eröffnet den Drehorten, die auch für psychisch-mentale Ebenen stehen, eine neue Wahrnehmungsebene. Der zeitgenössische Kunstfilm ist auch ein Zeitdokument und befasst sich anhand der eigenen Lebensbetrachtung mit der Relevanz der Menschenwürde. Signifikantes Merkmal dieser Filmarbeit ist die individuelle Perspektive und der Ausdruck der Betroffenen. Marion Böhm: „Ich möchte mit dieser Präsentation und der anschließenden Diskussion ein Zeichen setzen, aber auch zeigen, dass Kino viel mehr sein kann als reine Unterhaltung.“ Und sie würde sich freuen, wenn möglichst viele Interessierte an diesem Abend teilnehmen. Vorabinfos gibt es auch im Internet unter www.videokunst-allgaeu.de. Der Eintritt ist frei.