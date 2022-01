Kein 2G für Bekleidungsgeschäfte: Wissen die Kunden Bescheid?

Plus Ende Dezember hat der Bayerische Verwaltungerichtshof die 2G-Regel für Bekleidungsgeschäfte gekippt. Kommt das bei den Händlern im Ries an?

Schuhe kaufen, das geht doch, oder? Aber wo muss man den Impfausweis nochmal vorzeigen? Es ist nicht ganz einfach, im Wust der Regeländerungen immer durchzublicken. Kurz vor Jahresbeginn wurde bekannt, dass die 2G-Regel in Bayern nicht für Bekleidungsgeschäfte gilt und diese Waren des täglichen Bedarfs haben und verkaufen dürfen. Wie zeigt sich das im Rieser Modehandel?