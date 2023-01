Nördlingen

Kein Hinweis auf Zugausfälle: Bahnpendler warten und frieren in Nördlingen

Am Bahnhof in Nördlingen verspäten sich Züge oder fallen ganz aus. Außerdem berichten Bahnreisende von fehlenden Informationen.

Plus Zugausfälle von Go-Ahead prägen weiter den Alltag von Bahnreisenden in Nördlingen. Am Samstag gibt es vor allem Probleme mit dem Subunternehmen auf der Riesbahn.

Von Verena Mörzl

Ein paar Tage, ja vielleicht auch ein paar Wochen drückt Bahnpendler Stephan Reichel ein Auge zu. Doch irgendwann ist genug, meint er. Reichel, 69 Jahre alt und Bahncard-100-Besitzer, fasst die sich wiederholenden Verspätungen, fehlenden Informationen und ausgefallenen Zugverbindungen als "katastrophale Verkehrssituation" im Landkreis Donau-Ries zusammen. Er wendet sich an Landrat Stefan Rößle. Reichel fordert, die Missstände nach all den Wochen endlich zu beheben, und reiht sich damit ein in die Forderungen zahlreicher Pendlerinnen und Pendler. Von Go-Ahead fordert er darüber hinaus großzügige Entschädigungen.

