Nördlingen

06:00 Uhr

Kein Kaffee, keine Schokolade: Worauf verzichten OB, Kaplan oder Polizeichef?

Plus Sieben lange Wochen dauert die Fastenzeit bis Ostern. Sieben Wochen ohne Alkohol und die Lieblingsschokolade? Wie schwer es manchem fällt, den Verzicht durchzuhalten.

Selbst wenn man in der Nördlinger Altstadt am Faschingsdienstag vergeblich einen Narren oder eine Närrin sucht – an vielen Stellen im Ries wurde in den vergangenen Tagen kräftig gefeiert. Man denke nur an den Megesheimer Faschingsumzug, wo die Teilnehmenden nicht nur Go-Ahead aufs Korn nahmen. Doch die tollen Tage sind mit dem heutigen Aschermittwoch vorbei, die Fastenzeit beginnt. Und das Verzichten bis Ostern fällt manchem leichter, manchem jedoch schwerer, wie unsere kleine Umfrage ergeben hat.

