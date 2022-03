Keine Vorkommnisse bei Demonstration und "Spaziergang" am Freitag

Zwei Demonstrationen haben am Freitagabend in Nördlingen stattgefunden. Dabei blieb es friedlich, schildert die Polizei. Wie viele Teilnehmer vor Ort waren.

Eine Demonstration für Wissenschaft und Solidarität hat am Freitagabend in Nördlingen stattgefunden. Dazu aufgerufen hatten Jusos Donau-Ries und Grüne Jugend Donau-Ries. Laut Angaben der Polizei haben circa 60 Personen daran teilgenommen. Aufgrund dieser angemeldeten Demonstration mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des unangemeldeten Marsches gegen die Corona-Maßnahmen Teile der Innenstadt meiden.

Der Marsch gegen die Coronamaßnahmen musste Teile der Innenstadt meiden. Foto: Jochen Aumann

Die genaue Abgrenzung des Bereichs der Nördlinger Innenstadt, in dem am Freitagabend nicht "spaziert" werden durfte, umfasste die Straßen Marktplatz, Eisengasse, Löpsinger Straße, Bei den Kornschrannen, Schrannenstraße, Drehergasse, Brettermarkt, Schäfflesmarkt, Hallgasse und Weinmarkt. An diesem Marsch haben sich laut den Beamten etwa 450 Personen beteiligt. Beide Veranstaltungen seien friedlich geblieben. (AZ)