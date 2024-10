Kennzeichen in Nördlingen gestohlen

In der Zeit zwischen Montag um 15 Uhr und Dienstag um 5 Uhr morgens ist in Nördlingen ein Kennzeichen gestohlen worden. Der Diebstahl wurde an einem weißen Transporter der Marke Mercedes verübt, bei dem das hintere Kennzeichen entwendet wurde. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Würzburger Straße, Höhe Hausnummer sieben geparkt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

