Kennzeichen in Nördlingen gestohlen

Das Auto steht zwei Tage vor Weihnachten in der Sonnenstraße. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Halter eines Autos hat der Polizei gemeldet, dass sein hinteres Kennzeichen gestohlen wurde. Der Opel Corsa stand im Zeitraum vom 22. bis 24. Dezember in der Sonnenstraße in Nördlingen. Hinweise bitte an die Polizei Nördlingen unter 09081/29560. (AZ)