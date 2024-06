Kennzeichen von parkendem BMW gestohlen

Einem schwarzen BMW wird das Kennzeichen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Nördlingen das vordere Kennzeichen von einem parkenden BMW gestohlen. Laut Polizeibericht trug sich der Diebstahl zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, zu. Der schwarze BMW parkte in dieser Zeit Im Mittelfeld am rechten Fahrbahnrand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)