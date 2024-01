Kinderärzte für das Ries: Es braucht alle, die Einfluss haben

Plus Drei von vier Kinderärzten im Ries könnten theoretisch in Rente gehen. Dass die Mediziner das nicht tun, um ihre Patienten nicht im Stich zu lassen, ist bemerkenswert.

Der Egoismus greift in diesem Land und in diesem Landkreis um sich. Zuhören scheint aus der Mode zu kommen, viel wichtiger ist es heutzutage, die eigene Botschaft hinaus zu plärren. Etwas für andere tun, ohne dafür Geld zu erhalten, scheint ebenfalls kaum mehr möglich, mindestens eine Gegenleistung muss mittlerweile drin sein. Und sein eigenes Lebensglück mal hinten anzustellen, das ist sowieso für viele undenkbar geworden. Würden die vier Kinderärzte im Ries aber genau das nicht tun, wäre die medizinische Versorgung der Kleinsten und Hilflosesten unserer Gesellschaft längst nicht mal mehr diese Beschreibung wert.

Drei der vier Kinderärzte im Ries arbeiten weiter, obwohl sie schon den Ruhestand genießen könnten. Das ist bemerkenswert. Sie denken nicht in erster Linie an sich, sondern ihre kleinen Patienten. Und die haben jeden Beistand bitter nötig. Schließlich ist es im reichen Deutschland nicht einmal so, dass jedes Mädchen oder jeder Bub das Medikament bekommt, das er oder sie braucht. Mütter und Väter mit kranken Kindern, die auch in Nördlingen von Apotheke zu Apotheke hetzen, auf der Suche nach dem passenden Antibiotikum – das ist eine traurige Realität.

