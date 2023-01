Kinderklinik: Kreis-CSU will mit Gesundheitsminister reden

Plus Die Kreis-CSU fordert eine Kinderklinik am Nördlinger Stiftungskrankenhaus. Das wurde auch dem bayerischen Gesundheitsminister mitgeteilt. Wie der laut Ulrich Lange reagiert.

Es ist noch gar nicht allzu lange her, dass der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek im Landkreis Donau-Ries war. Ende vergangenen Jahres hat er in Donauwörth der neuen Kinderärztin Katharina Ehrenberg einen Förderbescheid übergeben, im September 2021 hat er in Nördlingen das Seniorenheim St. Vinzenz besucht. Geht es nach CSU-Kreisvorsitzendem Ulrich Lange, dann wird Holetschek in nächster Zeit noch öfter an den Kreis denken – und an eine mögliche Kinderklinik in Nördlingen.