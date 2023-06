Kinderliteratur: Wenn der Zauber des Lesens über dem Ries liegt

Das vierte Sommer-Lesefest für Kinder und Jugendliche ist eröffnet. Über gemeinschaftliches Vorlesen, Mitdenken und Mitfühlen für eine einzigartige Atmosphäre.

Was könnte ein geeigneterer Rahmen für die Eröffnung eines Kinder-Literaturfestes sein, als die neue Aula der Nördlinger Mittelschule Squindostraße. Schülerinnen und Schüler der Mittelschule unter der Leitung verschiedener Lehrkräfte gestalteten die konzeptionelle und musikalische Umrahmung im modernen, sonnendurchfluteten Ambiente. Zahlreiche Ehrengäste und die Autoren des diesjährigen Lesefestes waren gekommen, um gemeinsam die offizielle Eröffnung eines Lesefestes in unserer Region zu feiern, das, so Oberbürgermeister David Wittner in seiner Begrüßung, „in Umfang und Qualität ähnlichen Veranstaltungen in Großstädten in nichts nachsteht“.

Sommer-Lesefest geht vom 19. bis 30. Juni

Vom 19. bis 30. Juni 2023 werden über 65 Lesungen für mehr als 26 Grund- und weiterführende Schulen angeboten. Neun engagierte, anerkannte, preisgekrönte, viel gelesene Autorinnen und Autoren lesen direkt an Schulen, begleitet von einer Wanderausstellung der Internationalen Jugendbibliothek mit dem Titel „Kinder malen sich selbst - Kinderselbstbildnisse aus aller Welt in Zeiten von Corona“, die parallel in den Räumen der Stadtbibliothek gezeigt wird.

Die Schulband begann mit dem Rap-Song „Die perfekte Welle“ und leitete so zu einer Reihe von Grußworten über, die sich allesamt in der Begeisterung für das Lesen fast übertrafen. David Wittner bemühte Aldous Huxley mit seinem Zitat: „Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten, zu unerträumten Möglichkeiten“. Nichts könnte den Tenor dieses Sommer-Lesefestes treffender umschreiben. Es ging allen darum, den Wert des Lesens dick zu unterstreichen.

An der Squindoschule in Nördlingen wurde das Rieser Sommer-Lesefest eröffnet. Foto: Peter Urban

Auch Schulleiterin Marga Riedelsheimer, die selbst „Lesen wie Urlaub“ empfindet, zeigte sich begeistert vom Angebot und definierte aus ihrer pädagogischen Sicht den Punkt, ab wann Lesen Sinn und vor allem Spaß macht: „Lesen und verstehen ist der Knackpunkt, das ist etwas ganz anderes als nur lesen.“ Und „erst wenn es nicht mehr Arbeit ist, kann man das Lesen genießen“.

Großartige Autorinnen und Autoren lesen spannende Texte

Auch die stellvertretende Landrätin Claudia Marb überbrachte Grüße und bezeichnete das Rieser Sommer-Lesefest als „Festival der Literatur“. Sie bedankte sich bei den vielen Ehrenamtlichen und den Sponsoren, die das Fest mit ihrer Unterstützung mittragen. Und vor allem beim Spiritus Rector Ralf Lehmann, ohne den es dieses Festival im Ries nicht gäbe. Dieser erklärte seine Idee und das Prinzip der Veranstaltung wie folgt: „Großartige Kinder- und Jugendbuchautorinnen und -autoren lesen ihre spannenden, lustigen und interessanten Texte den Schülerinnen und Schülern auf mitreißende Weise vor. Das gemeinschaftliche Erleben des Vorlesens, Mitdenkens, Mitfühlens, Zuhörens und Austauschens schafft eine einzigartige Atmosphäre. Lesen und Vorlesen sind dabei unterschiedliche Disziplinen, die sich gegenseitig bereichern und inspirieren.“

Simon Dax referiert über den Zauber des Lesens

Der Festvortrag war einem guten Bekannten vorbehalten: Simon Dax, gebürtiger Nördlinger und über zehn Jahre lang beliebte Lehrkraft am THG, ist jetzt als Studiendirektor am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung in München tätig. Er referierte lebendig und umfassend über den „Zauber des Lesens“ (Artikel folgt). Denn eines war während der Reden der Erwachsenen besonders beachtenswert: die wunderschöne Begleitung der Schülerinnen und Schüler der Mittelschule, die mit weiteren Songs, Texten und einem liebevollen interaktiven Lesespiel zum Buch „Trau dich Koala“, das sie sowohl auf Deutsch als auch in sieben verschiedenen Muttersprachen vortrugen. Sie machten die Eröffnungsfeier zu einem abwechslungsreichen, kurzweiligen und amüsanten Festakt.