Bäckerei Moll schließt alle Filialen

Rechtsanwalt Henning Necker teilt mit, dass das Unternehmen schlechter da stand, als erwartet. Für die Mitarbeiter ist es ein harter Schlag - besonders für die 30 Azubis.

Die Kirchheimer Bäckerei Moll muss alle Filialen schließen und ihre Geschäftstätigkeit beenden. Das teilt Rechtsanwalt und Inesolvenzverwalter Henning Necker mit, der als vorläufiger Verwalter eingesetzt worden war. Das Unternehmen habe sich in einer schlechteren Situation befunden, als zunächst angenommen. Besonders hart sei die Situation für die 30 Auszubildenden, die erst vor kurzem aus Nepal, Marokko und Vietnam angeworben worden seien. In der Pressemitteilung heißt es: "Die meisten haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und sie stehen mit wenig Sprachkenntnissen und noch weniger Geld da."

Die Inhaberfamilie Moll habe zugesichert, bei der Vermittlung zu anderen Betrieben zu helfen. Alle Auszubildenden behielten zunächst ihre aktuellen Wohnungen. Auch die Hilfe der Agentur für Arbeit laufe an. Auch für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei die Situation alles andere als rosig, schreibt Necker. Mit der Stilllegung des Betriebs sei eine Vorfinanzierung von Insolvenzgeld nicht mehr möglich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten den Zahltag für April und Mai jetzt als Insolvenzgeld. Wer ab Juni noch keine Arbeitsstelle habe, werde zunächst an die Agentur für Arbeit verwiesen.

Keinen Lohn im März und im April für Mitarbeiter der Bäckerei Moll

Für die Monate März und April habe der Betrieb die Löhne nicht bezahlen können. Für den Monat März konnte laut des Rechtsanwaltes für die allermeisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes organisiert werden. Selbstverständlich sei es für die betroffenen Beschäftigten unbefriedigend, so lange auf die ausstehenden Löhne warten zu müssen.

Rechtsanwalt Necker teilt mit, er habe mit seinem Team Wege gesucht, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Es seien Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt worden, man habe mit den Vermietern, den Lieferanten und den Leasingebern verhandelt. Zudem habe man die Situation mit dem bisherigen Inhaber analysiert. "Leider zeigte sich, dass der Betrieb schlechter dastand, als zunächst angenommen. Bei Lieferanten, Vermietern, Leasinggebern und den eigenen Mitarbeitern waren die Rückstände größer als erwartet."

Die Bäckerei Moll war in der Vergangenheit schnell gewachsen. Foto: Bäckerei Moll

Der Insolvenzanwalt weiter: "Der Betrieb war in der Vergangenheit sehr schnell gewachsen. Die betrieblichen Strukturen konnten nicht Schritt halten. Die Backstube in Kirchheim ist auf einen Betrieb mit so vielen Filialen nicht ausgelegt. Für die notwendigen Investitionen und neue Maschinen und Geräte war im Insolvenzverfahren kein Geld vorhanden. Es wären auch mehr Fachkräfte notwendig gewesen, um den Betrieb und die Produktion neu aufzustellen."

Bei sinkenden Umsatzzahlen habe die Kanzlei FNB aus Aalen feststellen müssen, dass der Betrieb im Rahmen eines Insolvenzverfahrens nicht sanierungsfähig sei. Bei der vorgefundenen Situation sei auch die Suche nach Investoren nicht erfolgversprechend gewesen. Der Umstand, dass dem vorläufigen Verwalter weniger als ein Monat Zeit geblieben sei, habe die Aufgabe nicht einfacher gemacht. "Auch die allgemeinen Bedingungen der Branche waren für den Betrieb ungünstig. Inflation, Wettbewerb durch die Supermärkte, Kostensteigerung bei Energie, Mieten, Rohstoffpreisen und Personalkosten setzen allen Bäckereien zu. Die geplanten Umsätze konnten nicht erreicht werden. Letzten Endes hätte der Betrieb in den kommenden Monaten immer mehr Kosten als Einnahmen verursacht".

Filialen der Bäckerei Moll machen am Dienstag nach Pfingsten nicht mehr auf

Rechtsanwalt Necker habe den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am vergangenen Freitag um 17 Uhr im Rahmen einer Betriebsversammlung erklärt, dass der Betrieb keine Zukunft mehr habe. Am Samstag vor Pfingsten seien die Filialen zum letzten Mal geöffnet gewesen, am Dienstag machten sie nicht mehr auf. Rechtsanwalt Necker bedankt sich ausdrücklich für die gute Arbeit und betont, dass die Mitarbeiter an der Situation keine Schuld tragen. Wie es in den Filialen weitergeht, sei noch nicht bekannt. Da die Mieten ab Juni nicht bezahlt werden könnten, habe man die Vermieter informiert und die Filialen bereits zurückgegeben. Das Inventar der Bäckerei werde n den nächsten Wochen verwertet.

Der Familienbetrieb mit Sitz in Kirchheim am Ries hat etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Von Kirchheim aus wurden rund 20 Filialen beliefert. Die Bäckerei Moll war mit Filialen unter anderem in Nördlingen, Aalen, Bopfingen, Wemding, Dischingen, Wallerstein, Königsbronn und Lauchheim vertreten. Viele Filialen befinden sich in Supermärkten. (AZ, tiba)