Nördlingen

Kita-Gebühren in Nördlingen steigen deutlich an

In Nördlingen steigen die Gebühren für Kitas.

Plus Nördlinger Eltern müssen ab dem kommenden September deutlich tiefer in die Tasche greifen. CSU-Fraktionsvorsitzender: In München ist der Kita-Besuch kostenfrei.

Von Gitte Händel

Kann man einzelne Leistungen, die Kommunen ihren Bürgerinnen und Bürgern anbieten, einfach so miteinander vergleichen? Darüber wurde im Nördlinger Haupt- und Finanzausschuss unter anderem länger diskutiert. Auslöser war die Erhöhung der Kita-Gebühren, die ab dem kommenden Jahr gelten soll. In München beispielsweise wäre der Besuch kostenfrei, meinte CSU-Fraktionsvorsitzender Steffen Höhn. Das könne man so einfach nicht vergleichen, entgegnete Oberbürgermeister David Wittner.

Zum einen sei die Frage, was ein kostenfreier Kita-Platz bringe, wenn es davon kaum welche gebe. Zum anderen dürfe man nicht übersehen, dass die vielen privaten Kindergärten in München sehr hohe Gebühren hätten. Darüber hinaus sehe er, Wittner, nicht, dass es vernünftig sei, sich auf eine einzelne Leistung zu fokussieren, man müsse bei Vergleichen schon die Lebensbedingungen insgesamt betrachten.

