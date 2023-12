Kitas: Nicht alle Familien können diese Gebührenerhöhung wegstecken

Plus In den Kitas in Nördlingen wird viel mehr geleistet, als allgemein bekannt ist, meint Redaktionsleiterin Martina Bachmann.

Eines vorneweg: Chapeau an alle Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger. Denn die Frauen und Männer leisten in den Nördlinger Kindertageseinrichtungen so viel mehr, als man gemeinhin meint. Nur Rotznasen putzen, aufpassen, Spiele verteilen? Mitnichten! In den Kitas lernen die Kinder heutzutage nicht nur die Grundregeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens, sondern erfahren auch, welche Klimazonen es auf der Welt gibt, wie man seinen Namen schreibt und warum der Nikolaus eben nicht der Weihnachtsmann ist. Dass Erzieher und Kinderpfleger mehr Geld bekommen, ist völlig richtig. Und längst ist es noch nicht so viel, wie sie eigentlich für ihre wichtige Aufgabe verdient hätten.

Blickt man auf all das, was in den Kindergärten geleistet wird, erscheint ein monatlicher Beitrag der Eltern von 63 bis 100 Euro pro Kind nicht viel. Und in der Zeit, in der die Kinder hervorragend betreut werden, können die Mütter und Väter deutlich mehr verdienen. Es gibt sicherlich auch in Nördlingen Eltern, die eine Erhöhung im Jahr pro Kind von rund 400 bis 500 Euro wegstecken können.

