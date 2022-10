Nördlingen

Klassiker ernten beim Kirchenkonzert in der Nördlinger Georgskirche viel Applaus

Plus Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle haben ein anspruchsvolles musikalisches Programm einstudiert. Kapellmeister Armin Schneider blickt mit ihnen in eine bessere Zukunft.

Von Ernst Mayer

Wenn eine Kapelle, wie die Stadtkapelle Nördlingen, zwei Jahre von Corona an einem Auftritt gehindert wird, ist das ein herber Einschnitt in die Konzerttätigkeit. Das Publikum freut sich mit den Musikanten, wenn endlich wieder der Zeitpunkt für ein großes Konzert gekommen ist, mit der Aussicht, an die vorigen Zeiten anzuschließen. So war es beim Kirchenkonzert am Samstag in Sankt Georg. Kapellmeister Armin Schneider hatte dafür ein recht ansprechendes Programm zusammengestellt. So kann die Kapelle wieder in eine bessere Zukunft blicken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

