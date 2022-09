Kita-Eröffnung verschiebt sich – doch die Übergangslösung steht

Plus Die neue Kita St. Johannes in Kleinerdlingen ist noch nicht fertig, Verzögerungen auf dem Bau lassen eine Eröffnung zum neuen Kindergartenjahr nicht zu.

Er ist bei Weitem noch nicht fertig, der neue Standort der Kindertagesstätte St. Johannes in Kleinerdlingen, im ehemaligen Pfarrhaus gleich neben der Kirche. Die Bauverzögerungen lassen eine Eröffnung nicht vor dem neuen Jahr zu. Zum Glück können für den Übergang die ehemaligen Kindergartenräume im Pfarrzentrum von St. Salvator genutzt werden. Intensiv wurde dort in den vergangenen Tagen und Wochen gearbeitet, um pünktlich zum 1. Kindergartentag der neuen Gruppe wenigstens provisorisch dort einziehen zu können.