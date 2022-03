Kleinerdlingens Altar erstrahlt nach 70 Jahren wieder in vollem Glanz

Plus Der Altar der Kirche St. Johannes der Täufer in Kleinerdlingen ist 70 Jahre nach seiner teilweisen Zerstörung wieder komplett. Bis dahin war es ein langer Weg.

Nach zwei Jahren Planung und 70 Jahre nach der Teilzerstörung ist es in Kleinerdlingen endlich so weit: Die katholische Pfarrkirche St. Johannes der Täufer hat ihren alten Altar wieder komplett. Die Betonung kann getrost auf "alt" gelegt werden, erstmals wurde der Hauptaltar der klassizistischen Kirche im Jahr 1888 erbaut. Die Geschichte des Altars seitdem ist wechselvoll.